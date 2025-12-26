Precampanadas Ibéricas: 12 lonchas de jamón para despedir el año en Jabugo

Jabugo se prepara para recibir el 2026 al más puro estilo ibérico. El próximo martes 30 de diciembre, la 4ª edición de las Precampanadas Ibéricas promete una jornada de tradición, música y, por supuesto… ¡jamón!

A partir de las 12:00 horas, en la Plaza del Jamón, los asistentes podrán adquirir los sobres de jamón con 12 lonchas —una por cada campanada— junto al pack cotillón a un precio simbólico. Porque en Jabugo, despedir el año también se saborea.

La fiesta comenzará a las 13:00 horas con la actuación de las Campanilleras y de la Banda Municipal de Música. Como manda la tradición, 12 personas —entre vecinos y personalidades de Huelva como Blanca Betanzos, ‘Pepe el Marismeño’ y Abel Moreno— se encargarán de cantar cada una de las 12 Precampanadas.

Para los que quieran prolongar la diversión, DJ Mawi pondrá ritmo a la prenochevieja con una sesión llena de energía.

En Jabugo, el ensayo de Nochevieja no se hace con uvas… ¡sino con el mejor jamón!