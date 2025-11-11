El PP acusa al PSOE de “demagogia” mientras la Junta y la Diputación impulsan ayudas para frenar el mildiu en los viñedos del Condado

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha acusado al PSOE de “hacer demagogia con el sufrimiento de los agricultores”, mientras que —según ha señalado— el Gobierno de Juanma Moreno y la Diputación de Huelva “responden con hechos” ante la crisis que atraviesan los viñedos onubenses por la plaga del mildiu.

Durante una reunión con alcaldes y portavoces populares de la comarca del Condado, González destacó las ayudas de 7,5 millones de euros que la Junta de Andalucía destinará a los viticultores afectados en toda la comunidad, de las que 1.737 productores y 3.484 hectáreas en la provincia de Huelva se verán beneficiadas.

El dirigente popular subrayó que estas medidas “van a aliviar la situación que atraviesan los viñedos y son una muestra del compromiso del Partido Popular con el sector vitivinícola onubense, especialmente en el Condado, donde se concentra la Denominación de Origen Protegida”.

Asimismo, González puso en valor el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva, que ha suscrito un acuerdo con el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas ‘Condado de Huelva’ para conceder una subvención directa de 50.000 euros, destinada a compensar los costes de producción derivados de los tratamientos contra el hongo.

“El Gobierno andaluz y la Diputación de Huelva demuestran su compromiso con la agricultura con hechos, colaborando estrechamente con los agricultores para proteger uno de los sectores más importantes de la provincia”, concluyó González.