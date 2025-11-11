Almonaster la Real se convierte en epicentro del turismo experiencial con la primera edición de CÖDICE Experience

Almonaster la Real acogerá este fin de semana la primera edición de CÖDICE Experience, un evento que combina cultura, turismo, gastronomía y música electrónica en un formato inmersivo que apuesta por la sostenibilidad y la innovación. La iniciativa, impulsada por Alexander Garvín y apoyada por la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Almonaster, situará a la Sierra onubense como destino de referencia para el turismo experiencial.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que CÖDICE Experience “es mucho más que un festival, es una vivencia sensorial que conecta a los asistentes con el territorio, su patrimonio y su identidad”. Según ha indicado, la propuesta demuestra “que la cultura puede ser moderna, respetuosa y profundamente humana, uniendo la tradición serrana con nuevas formas de expresión artística”.

Por su parte, la teniente de alcalde de Almonaster, Tamara Romero, ha mostrado su satisfacción por acoger esta cita “única en Andalucía”, subrayando la ilusión del municipio “por recibir a quienes vendrán a disfrutar de nuestro entorno y de la hospitalidad almonasteña”.

El coordinador de la Oficina Huelva Empresa y Marca Huelva, Emiliano Cabot, ha señalado que el evento “refleja la imagen de una Huelva moderna, creativa y sostenible”. Además, ha resaltado que este tipo de propuestas “generan desarrollo local, atraen visitantes con un perfil respetuoso y dinamizan la economía de la hostelería y el turismo rural”.

El promotor, Alexander Garvín, ha explicado que el festival “fusiona la elegancia de la música electrónica con el encanto de los entornos rurales”, siguiendo la tendencia de las principales ciudades europeas. “Queremos que el público viva una experiencia de vanguardia, en un entorno único, con puestas de sol, gastronomía local reinterpretada y un respeto absoluto por el medio ambiente”, ha señalado.

El cartel de esta primera edición incluye a artistas como Läina, S3NR3, Atlas Hold, Julio Platero, Alexander Garvin, Revix, HOST, Keila Rios, Laguch y JardínSonoro. Con un aforo limitado a 300 personas —la mayoría ya con entradas agotadas—, el festival prevé un público compuesto por un 50 % de asistentes de fuera de la provincia, un 40 % de Huelva y un 10 % internacional.

CÖDICE Experience creará 18 empleos directos, implicará a empresas locales y ha logrado llenar los alojamientos y restaurantes de la comarca. Durante dos días, Almonaster la Real se convertirá en un escenario donde la música, la naturaleza y la gastronomía dialogarán para ofrecer una experiencia sensorial y emocional que mostrará la Huelva más innovadora y con alma.