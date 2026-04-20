Pozo del Camino presenta el cartel anunciador de su Romería 2026

Pozo del Camino ya ha dado el pistoletazo de salida a su esperada Romería de María Auxiliadora 2026 con la presentación oficial de su cartel anunciador, en un acto celebrado en la parroquia y marcado por la emoción, la devoción y el sentimiento de comunidad.

La autora de la obra, María del Carmen Arroyo Beas, ha sido la encargada de plasmar en el cartel la esencia de una de las tradiciones más queridas de la localidad. Durante su intervención, destacó que la creación ha supuesto “un honor y un reto”, reflejando en ella el simbolismo y la devoción que rodean a esta romería.

El acto contó con la presencia de autoridades, vecinos y representantes de la Archicofradía, que arroparon este momento clave en el calendario festivo. El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, puso en valor el carácter integrador de la celebración, subrayando que “la Virgen une a dos pueblos”, en referencia a los lazos que esta romería mantiene entre Isla Cristina y Ayamonte.

Por su parte, el párroco Gregorio Koza incidió en la importancia de vivir la fe desde la humildad, recordando el verdadero sentido espiritual que sustenta esta tradición.

La Romería de María Auxiliadora se celebrará los días 2 y 3 de mayo en los Altos de Don Gaspar, donde un año más se espera la participación de numerosos fieles y devotos en una cita que combina fe, convivencia y raíces compartidas.