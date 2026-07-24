El Portil celebra este fin de semana la XV Feria de la Gamba y el Jamón

El Portil celebrará este viernes 24 y sábado 25 de julio la XV Feria de la Gamba y el Jamón, una cita ya consolidada en el calendario estival que volverá a reunir a vecinos y visitantes en la Plaza de la Sal en torno a dos de los productos más representativos de la gastronomía onubense.

La programación incluirá degustaciones de gamba y jamón, además de actuaciones musicales, entre ellas la del grupo Rock & John, que pondrá la nota musical a un evento organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Punta Umbría, la Asociación de Vecinos La Laguna y empresarios de la zona.

Durante la presentación, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, destacó que la feria alcanza este año su decimoquinta edición, consolidándose como una de las principales citas del verano en El Portil y como un punto de encuentro para residentes y turistas.

Por su parte, representantes de la Asociación de Vecinos La Laguna subrayaron el crecimiento experimentado por la feria desde su creación y agradecieron la implicación del Ayuntamiento y del tejido empresarial para mantener viva esta iniciativa.

El presidente de la entidad vecinal, Francisco López, recordó que el evento se ha convertido en "el hermano pequeño" de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría y destacó que en la pasada edición se sirvieron alrededor de 1.500 raciones de jamón y cerca de 500 kilos de gambas.

El Ayuntamiento ha animado a vecinos y visitantes a participar en una feria que, además de promocionar la gastronomía onubense, contribuye a dinamizar la actividad turística y económica de El Portil durante uno de los fines de semana más destacados del verano.

Como antesala de la feria, la Plaza de la Sal acogerá este miércoles una nueva sesión del Cine de Verano, con la proyección de Super Agente Hitpig, mientras que el jueves tendrá lugar el tradicional concierto de fin de curso de la Banda Municipal de Música de Punta Umbría.