'Intrusos' llena de humor y teatro de calle la Plaza de Santa María de Niebla

La Plaza de Santa María de Niebla acogió en la noche de este jueves la representación de 'Intrusos', de la compañía Lolo Fernández Teatro, dentro del programa de teatro de calle 'Atrévete', una de las propuestas paralelas del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla.

El espectáculo reunió a numerosos asistentes, que disfrutaron de una puesta en escena marcada por el humor, la interacción con el público y el carácter cercano que caracteriza a este ciclo de representaciones al aire libre.

'Atrévete' forma parte de la programación complementaria del festival y busca acercar las artes escénicas a los espacios públicos del municipio, llevando el teatro fuera del recinto del castillo y convirtiendo plazas y calles en escenarios abiertos para todos los públicos.

Con esta representación, el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla continúa ampliando su oferta cultural, combinando las grandes producciones del histórico recinto monumental con propuestas de teatro de calle que acercan las artes escénicas a vecinos y visitantes durante el verano.