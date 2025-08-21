La Policía Local de Punta Umbría incauta ‘gas de la risa’ y alerta de su consumo entre jóvenes

La Policía Local de Punta Umbría ha intervenido en las últimas semanas varias botellas de óxido nitroso, conocido como ‘gas de la risa’, cuyo consumo recreativo se ha popularizado entre jóvenes en espacios de ocio nocturno. Aunque se trata de una sustancia utilizada en el ámbito médico y odontológico para la sedación y el alivio del dolor, su inhalación sin control puede provocar efectos eufóricos, alucinaciones, daños neurológicos irreversibles e incluso la muerte por asfixia.

Desde la Jefatura se advierte de que esta práctica, que comenzó a detectarse el pasado año en el municipio, está en aumento y se realiza habitualmente mediante boquillas acopladas a las botellas o a través de globos. El Consejo General de Dentistas también ha alertado públicamente de los riesgos, que incluyen bajadas bruscas de la presión arterial y falta de oxígeno en el organismo.

El jefe de la Policía Local, Ramón Mora, ha hecho un llamamiento a las familias para que “se informen y conozcan esta práctica que se está extendiendo entre la juventud”. Los agentes, por su parte, mantendrán la vigilancia sobre la distribución de este gas, cuya venta se considera un delito contra la salud pública, mientras que su consumo en la vía pública puede ser sancionado por la Ley antibotellón.