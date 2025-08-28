La Policía Local de Ayamonte alerta sobre el vandalismo y recuerda que puede conllevar hasta tres años de prisión

La Policía Local de Ayamonte ha emitido un comunicado tras los actos vandálicos registrados en la ciudad en las últimas horas, en el que recuerda que este tipo de comportamientos, además de ser “totalmente rechazables”, constituyen un delito recogido en el Código Penal y pueden ser castigados con penas de entre uno y tres años de prisión.

Entre los hechos denunciados, el cuerpo policial ha señalado la sustracción y alteración de señalización viaria, lo que, además de provocar daños en el mobiliario urbano, supone un grave riesgo para la circulación. Tanto la Policía Local como el Ayuntamiento condenan de forma rotunda estos actos y subrayan la necesidad de cuidar el patrimonio común.

El comunicado advierte también de que los daños ocasionados obligan a los operarios municipales a interrumpir sus tareas programadas para centrarse en reparar los desperfectos provocados intencionadamente, lo que ralentiza el trabajo y repercute en toda la ciudadanía.

“Cuidar Ayamonte es una tarea de todos”, concluye la nota difundida por la Policía Local, que apela a la colaboración ciudadana y a la responsabilidad colectiva para mantener los espacios públicos en buen estado y preservar el patrimonio urbano.