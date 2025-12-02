Los Marines celebra la XXV Fiesta del Mosto y la XX Feria Bionatural con degustaciones gratuitas

Los Marines se prepara para vivir un intenso fin de semana de tradición, gastronomía y cultura con la celebración de la XXV Fiesta del Mosto y la XX Feria Bionatural, Artesanal y Cultural de la Sierra. El evento, que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre en el Pabellón Municipal, reunirá a once cosecheros locales y 40 expositores de la comarca y sus alrededores, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de degustar 400 litros de mosto artesano y ecológico de manera gratuita.

La programación incluye una amplia variedad de actividades para todos los públicos, con actuaciones musicales, atracciones infantiles, gastronomía serrana en el servicio de bar a beneficio de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia y un sorteo de una arroba de mosto. Este evento se ha consolidado como una cita imprescindible en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, destacando la calidad de los productos locales y el trabajo artesanal de los cosecheros y comerciantes.

El alcalde de Los Marines, Israel Arias, ha subrayado que la feria busca “poner en valor un producto totalmente artesanal como nuestro mosto, al mismo tiempo que reconocer la labor de los cosecheros y comerciantes y dinamizar la economía local”. La diputada de Cultura de la Diputación, Gracia Baquero, ha mostrado su apoyo a estas iniciativas que “ponen en valor nuestras raíces y llenan de vida a las comarcas”.

En esta edición, se espera que los visitantes disfruten de un ambiente otoñal único, donde la tradición, la cultura y la gastronomía serrana se combinan para ofrecer una experiencia completa que refuerza la promoción de los productos locales y la identidad del municipio. La Fiesta del Mosto y la Feria Bionatural consolidan así a Los Marines como referente de la producción artesanal de mosto y de la cultura serrana de Huelva.