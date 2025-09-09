La Policía Local de Aljaraque tramita 16 denuncias en una campaña de control de patinetes eléctricos
Durante la actuación se han identificado a 75 usuarios y se recuerdan las normas para garantizar la seguridad vial
La Policía Local de Aljaraque ha iniciado una campaña de control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como patinetes eléctricos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir riesgos de accidentes.
Durante los primeros días de la campaña, se han realizado 75 identificaciones y 16 denuncias administrativas por infracciones como circular por aceras, el uso indebido de auriculares o teléfonos móviles, no respetar la edad mínima de 15 años o transportar pasajeros.
La normativa vigente para los VMP establece que los usuarios deben respetar las normas de tráfico, usar alumbrado por la noche y abstenerse de circular por zonas peatonales.
Desde la Policía Local se insiste en que el objetivo de estas actuaciones no es sancionar, sino proteger a todos los vecinos y fomentar un uso responsable de los patinetes y otros vehículos de movilidad personal.