La poesía toma voz en Bollullos en defensa de la igualdad

El parque municipal Ramos Mantis de Bollullos Par del Condado ha sido escenario de la III Jornada de Lecturas Participativas por la Igualdad, un acto cargado de sensibilidad en el que vecinos y vecinas prestaron sus voces a poemas que reivindican el respeto, la inclusión y la equidad entre personas.

La iniciativa, que continúa consolidándose como una cita destacada en el calendario social y cultural del municipio, ofreció un espacio abierto al diálogo y la reflexión colectiva. Cada lectura se convirtió en un altavoz para promover valores fundamentales y reforzar el compromiso ciudadano con la construcción de una sociedad más justa.

Este tipo de encuentros demuestran el valor de la cultura como herramienta de transformación social y destacan la importancia de la participación activa para avanzar hacia una convivencia basada en el respeto mutuo. Una tarde de palabras con conciencia que dejó huella en quienes formaron parte de ella.