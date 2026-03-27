La planta de biocombustibles de La Rábida avanza con más de 500 trabajadores y prevé producir a finales de 2026

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha visitado este viernes las obras de la planta de biocombustibles que la compañía Moeve construye en el Parque Energético de La Rábida, en Palos de la Frontera, un proyecto que ha calificado como “la planta más importante del sur de Europa” en su ámbito.

Durante la visita técnica, Paradela ha puesto en valor el ritmo de ejecución de las obras, donde actualmente trabajan más de 500 personas y que alcanzarán picos de hasta 2.000 empleos durante su construcción. “Aquello que hace unos años parecían proyectos fascinantes hoy son ya una realidad”, ha señalado.

La planta supone una inversión de 1.200 millones de euros y forma parte del proceso de transformación energética de la compañía en Andalucía. A esta iniciativa se suma el desarrollo del denominado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que contará con una inversión adicional de 1.000 millones de euros en su primera fase en Huelva.

El consejero ha avanzado que la previsión es que la planta de biocombustibles esté en funcionamiento a finales de 2026, mientras que el proyecto ONUBA, correspondiente al hidrógeno verde en la provincia, iniciará sus obras a lo largo de este año y podría comenzar a producir a principios de 2029.

En este sentido, Paradela ha subrayado la conexión entre ambos proyectos, ya que la planta producirá biocombustibles de segunda generación y combustibles sostenibles para aviación, a los que se sumarán en el futuro los denominados e-fuels o combustibles sintéticos cuando el hidrógeno verde esté disponible a escala industrial.

El titular de Industria ha destacado el carácter “transformador” de estas iniciativas para Andalucía, tanto por su impacto económico como por su contribución a la transición energética, en un contexto marcado por la apuesta europea por combustibles sostenibles y la descarbonización del transporte.