El Plan Romero 2026 se activará del 18 al 28 de mayo con más de 7.000 efectivos

La Junta de Andalucía ha presentado la 42ª edición del Plan Romero, el dispositivo especial de seguridad y coordinación para la Romería del Rocío, que estará activo del 18 al 28 de mayo. El operativo, dirigido por la Agencia de Emergencias de Andalucía, contará con más de 7.000 efectivos de distintas administraciones para garantizar el desarrollo seguro de uno de los eventos más multitudinarios de la comunidad.

Como principal novedad, este año el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) estará plenamente operativo desde el inicio del dispositivo, reforzando la coordinación entre todos los servicios implicados. El plan se desarrollará bajo el lema ‘Un camino más seguro, contigo siempre’ y se estructurará en cuatro grandes áreas: Caminos de Huelva, Sevilla, Cádiz y la Aldea.

En el ámbito sanitario, el dispositivo contará con más de 200 profesionales y un importante despliegue de medios, incluyendo helicópteros, UVI móviles y puntos asistenciales distribuidos por los distintos caminos y en la aldea. Además, se habilitará un centro sanitario principal con capacidad de atención especializada, incluyendo radiología y áreas de observación.

El plan también incorpora un importante refuerzo tecnológico, con el uso de drones, sistemas GPS, cámaras de vigilancia, desfibriladores y WiFi inteligente para controlar aforos y mejorar la respuesta ante emergencias. Asimismo, se prestará especial atención al riesgo de incendios forestales, con un amplio despliegue del Plan Infoca, especialmente en la provincia de Huelva.

Las intensas lluvias de los últimos meses han obligado a realizar ajustes en algunos caminos, como el desvío del Camino de los Llanos o la modificación de horarios de salida de algunas hermandades, con el objetivo de mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito.

🔴 CLAVES DEL PLAN ROMERO 2026

📅 Fechas: del 18 al 28 de mayo

👮‍♂️ Más de 7.000 efectivos de todas las administraciones

🏥 Más de 200 profesionales sanitarios y amplio despliegue asistencial

🚁 Helicópteros, UVI móviles y 13 puntos sanitarios en caminos

📡 Cecopi plenamente operativo desde el inicio

🔥 Refuerzo del Plan Infoca ante riesgo de incendios

📲 Uso de drones, GPS, cámaras y WiFi inteligente para control y seguridad

Con este dispositivo, la Junta busca garantizar una romería más segura, adaptada a las nuevas necesidades y con una mayor capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.