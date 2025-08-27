El Plan Itínere II invierte más de 83.000 euros en la mejora de un camino rural en Cala

El Plan Itínere II continúa dejando huella en la red de caminos rurales de la provincia de Huelva. Uno de los municipios beneficiados en esta fase es Cala, donde se ha destinado una inversión de 83.443,68 euros a la mejora del Camino Calleja Pelambre, una vía de uso agrícola que resulta clave para la movilidad de vecinos y trabajadores del campo.

La actuación consiste en la colocación de una capa de hormigón armado de 15 centímetros de espesor a lo largo del ancho del camino, una intervención que permitirá mejorar de forma notable la seguridad y la accesibilidad de quienes transitan a diario por este enclave rural.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro de Burgos, subrayó la importancia de esta iniciativa para fijar población y dinamizar la economía en el interior de la provincia. “Este es un camino de uso agrario, lo que contribuye a que los usuarios puedan tener un acceso más fácil y cómodo tanto para ellos como para los trabajadores del campo. Ello es fundamental para promover y mantener la actividad en el mundo rural y facilitar que la población tenga argumentos para generar oportunidades de empleo y que sea atractivo vivir en el mundo rural”, señaló.

El Plan Itínere II, impulsado por la Junta de Andalucía, contempla actuaciones en distintos municipios onubenses con el objetivo de modernizar la red de caminos rurales, garantizar su conservación y favorecer la actividad agrícola y ganadera, una de las principales fuentes de riqueza y empleo en la provincia.