El Plan HEBE Mobility impulsa la formación internacional de 24 estudiantes onubenses de FP

La Diputación de Huelva ha puesto en marcha una nueva edición del Plan HEBE Mobility, que permitirá a 24 estudiantes de Formación Profesional de la provincia realizar prácticas profesionales en empresas de Italia, en el marco del programa Erasmus+.

El alumnado procede de seis centros educativos onubenses integrados en el consorcio coordinado por la institución provincial: IES Don Bosco de Valverde del Camino, IES Saltés de Punta Umbría, IES Rafael Reyes de Cartaya, IES Cuenca Minera de Minas de Riotinto, IES Padre Miravent de Isla Cristina y IES Vázquez Díaz de Nerva.

Los estudiantes desarrollarán sus estancias formativas en distintas ciudades italianas como Cagliari, Alghero, Viterbo y Avezzano, donde trabajarán en empresas vinculadas a sus respectivas especialidades. Antes de su salida, han participado en una sesión informativa organizada por el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación, en la que se les han detallado todos los aspectos relacionados con el viaje y su estancia.

El programa contempla dos turnos de movilidad: un primer grupo partirá el 22 de marzo y regresará el 21 de mayo, mientras que el segundo viajará el 29 de marzo con vuelta prevista el 28 de mayo.

Los participantes cursan ciclos formativos de grado superior en áreas como actividades comerciales, instalaciones eléctricas, producción agropecuaria, mantenimiento naval, cuidados de enfermería, atención a la dependencia, cocina o soldadura, lo que les permitirá adquirir experiencia práctica en entornos internacionales y mejorar sus competencias profesionales.

Con esta iniciativa, la Diputación refuerza su apuesta por la internacionalización de la formación y la mejora de la empleabilidad juvenil, facilitando a los jóvenes onubenses la oportunidad de desarrollarse en un contexto europeo y multicultural.