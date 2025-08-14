Una persecución policial en Matalascañas termina con un conductor sancionado con 14 puntos menos en el carnet

Agentes de la Policía Local de Almonte protagonizaron en Matalascañas una intensa persecución para interceptar a un conductor que se dio a la fuga después de que los agentes le ordenaran detenerse en un control rutinario.

Según ha informado la Plataforma de Policías Locales de Almonte, el operativo se prolongó durante más de tres kilómetros por las calles de la localidad costera hasta que, finalmente, los agentes lograron alcanzarlo y reducirlo.

Tras la intervención, el conductor fue informado de las infracciones cometidas, que sumaron la detracción de un total de 14 puntos del permiso de conducir, además de las correspondientes sanciones económicas.

La Plataforma ha difundido un vídeo con un fragmento del momento final de la persecución, que sirve de ejemplo del trabajo diario de los cuerpos policiales para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa en el municipio.