Una persecución de la Guardia Civil en Pozo del Camino termina con un vehículo empotrado en una vivienda

Una persecución de la Guardia Civil a un vehículo con tres ocupantes ha terminado con un aparatoso accidente en Pozo del Camino, sin que se hayan producido daños personales, según avanza Wihu TV.

Los hechos se produjeron cuando el turismo se dio a la fuga tras un intento de identificación policial. Durante la huida, los ocupantes circularon a gran velocidad por la calle Ermita, poniendo en serio peligro a peatones y conductores al esquivar de forma temeraria a vehículos y personas que transitaban por la zona.

La persecución finalizó después de que el coche impactara contra un bordillo, lo que provocó el reventón de una de sus ruedas. Poco después, al encontrarse de frente con otro vehículo que salía de un estacionamiento, el conductor perdió el control, colisionó contra un coche aparcado y terminó empotrado contra la balaustrada de una vivienda.

Como consecuencia del suceso, uno de los ocupantes ha sido detenido por la Guardia Civil, mientras que el resto logró huir del lugar, manteniéndose activo el dispositivo de búsqueda. A pesar de la espectacularidad del accidente y del riesgo generado durante la persecución, no hubo que lamentar heridos, registrándose únicamente daños materiales.