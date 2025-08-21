Paterna del Campo suspende la tradicional Suelta de Vaquillas por falta de autorización

El Ayuntamiento de Paterna del Campo ha lamentado la imposibilidad de celebrar este año la tradicional Suelta de Vaquillas, una de las actividades más esperadas y arraigadas en la localidad. Según han informado desde el consistorio, todos los preparativos estaban completados y la documentación presentada en regla, pero la Delegación de la Junta de Andalucía ha denegado los permisos alegando la falta de un documento que, según los registros municipales, sí fue presentado correctamente.

“Queremos transmitir nuestra profunda decepción por esta situación, totalmente ajena a nuestra voluntad, ya que somos conscientes de la ilusión que esta actividad despierta en nuestro pueblo”, han señalado desde el Ayuntamiento. Además, han recordado que celebrar el evento sin autorización sería una temeridad y no podía llevarse a cabo bajo ningún concepto.

Como alternativa, el consistorio ha anunciado la organización de un Concurso tipo Gran Prix, una propuesta festiva y participativa que promete diversión y convivencia para todos los vecinos. Próximamente se darán a conocer los detalles del evento y las inscripciones para quienes deseen participar.

El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión de los vecinos y ha reiterado su compromiso de ofrecer alternativas que mantengan el espíritu festivo de la localidad pese a las circunstancias que han impedido la celebración de la Suelta de Vaquillas.