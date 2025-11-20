Paterna del Campo convoca una movilización para exigir servicio de urgencias los fines de semana

La ciudadanía de Paterna del Campo ha impulsado una movilización para reclamar la recuperación del servicio de urgencias durante los fines de semana, una demanda que, según explican los propios vecinos, responde a la situación de “desatención” que sufre el municipio en momentos críticos. A través de redes sociales, los convocantes han difundido un mensaje en el que solicitan el apoyo de toda la población para reclamar a las administraciones la restitución de este servicio básico.

La concentración tendrá lugar este jueves 20 de noviembre, a las 17:00 horas, frente al Centro Médico “Concejala Juanita Aguilar”. Los organizadores piden a los habitantes de Paterna y también a los de localidades cercanas, como Escacena del Campo, que se sumen a la protesta. Bajo el lema “La salud no entiende de horarios”, los vecinos insisten en la necesidad de contar con atención urgente los sábados y domingos para garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.