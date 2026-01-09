Isla Cristina refuerza con escollera el paseo marítimo y tramita la declaración de zona gravemente afectada

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha iniciado nuevos trabajos de protección en el paseo marítimo de la Playa Central mediante el refuerzo con escollera, tras obtener la autorización de la Junta de Andalucía. La actuación responde a los daños ocasionados por los últimos temporales y se ejecuta con carácter urgente para proteger la infraestructura pública y el entorno urbano colindante.

En el marco de estas actuaciones, la María José Rico visitó este viernes las playas afectadas junto al alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, y el primer teniente de alcalde, Francisco Zamudio. Durante el recorrido, el regidor trasladó un mensaje de tranquilidad a los propietarios de chiringuitos dañados y reiteró el compromiso municipal de trabajar de forma coordinada con el resto de administraciones para garantizar la recuperación del litoral y la actividad económica vinculada a las playas.

Las obras consisten en la colocación de unas 180 toneladas de piedra de escollera, financiadas con recursos municipales, con el objetivo de minimizar el impacto de futuros temporales. El alcalde ha subrayado que se trata de una actuación “a pulmón”, necesaria para ofrecer una protección inmediata, al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento mantiene un contacto permanente con la Subdelegación del Gobierno y la Dirección General de la Costa y el Mar para avanzar en soluciones estructurales.

Paralelamente, el Consistorio ha remitido al Gobierno de España la documentación necesaria para solicitar la declaración de Isla Cristina como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, lo que permitirá acceder a ayudas para la reparación de daños. Además, el alcalde ha anunciado una reunión el próximo 13 de enero en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el objetivo de seguir avanzando hacia una solución definitiva para el litoral isleño, una prioridad absoluta para el municipio.