El paseo marítimo de Matalascañas estará finalizado y operativo en el mes de junio

El Ayuntamiento de Almonte ha confirmado que el paseo marítimo de Matalascañas estará finalizado en el mes de junio, con el objetivo de que pueda estar plenamente operativo durante la próxima temporada de verano. Así se puso de manifiesto en la reunión mantenida ayer con la empresa adjudicataria de las obras, a la que fue invitada toda la Corporación Municipal.

Durante el encuentro se realizó una presentación técnica de la solución definitiva para la ejecución del proyecto, tras los estudios estructurales y de ingeniería marítima desarrollados en los últimos meses. Los especialistas responsables de la actuación han avalado el calendario de ejecución y la viabilidad del proyecto, confirmando que la intervención responde a criterios de seguridad, estabilidad y durabilidad.

Desde el Consistorio se ha subrayado que las obras ya han comenzado y se consideran una actuación prioritaria para mejorar la imagen del núcleo turístico, reforzar su proyección de futuro y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. El Ayuntamiento de Almonte ha reiterado su compromiso de seguir trabajando en proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar de Matalascañas y del conjunto del municipio.