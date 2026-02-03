La Diputación aprueba por unanimidad exigir la mejora inmediata de la N-431 entre Gibraleón y Ayamonte

El Pleno de la Dipha aprobado por unanimidad una moción del Partido Popular en la que se reclama al Ministerio de Transportes la mejora inmediata del firme de la carretera nacional N-431, desde la conexión con la A-49 en Gibraleón hasta Ayamonte, actuando en todos los tramos que presentan un estado intransitable.

En la misma sesión plenaria, ha salido adelante, con la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE e Izquierda Unida, una segunda iniciativa del grupo popular que solicita al Gobierno central una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal.

Asimismo, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el grupo Izquierda Unida Verdes Equo Podemos Iniciativa, en defensa de la agricultura y la ganadería social y profesional de la provincia frente al acuerdo UE-Mercosur, incluyendo el estudio de medidas para rescatar el sector vitivinícola onubense. También con el respaldo de todos los grupos políticos, ha prosperado la propuesta de Vox para instar a la Junta de Andalucía al asfaltado de la carretera A-486 en el tramo San Juan del Puerto–Lucena del Puerto.