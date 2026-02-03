La Junta reclama más inversiones eléctricas para Huelva y pide elevar un 11% la dotación prevista hasta 2030

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha presentado alegaciones a la propuesta de planificación de inversiones de la red de transporte eléctrico 2025-2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de incrementar en un 11% la inversión prevista para Huelva, pasando de 215 a 239 millones de euros, y elevar un 46% el número de actuaciones, de 35 a 51.

El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, advirtió de que no atender estas peticiones “perpetuaría la desventaja de Huelva y de Andalucía” al no responder a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas actuales. Por su parte, la delegada territorial de Industria, Lucía Núñez, señaló que la propuesta estatal es “claramente insuficiente” y que muchas actuaciones incluidas por el Ministerio ya estaban contempladas en planificaciones anteriores, mientras que solo dos de las 35 responden a solicitudes de la Junta.

José Manuel Correa y Lucía Núñez.

Las alegaciones reclaman 24 millones adicionales para 16 actuaciones que refuercen la red, faciliten la conexión de nuevos consumos y respalden la generación, con especial atención a proyectos industriales y de hidrógeno verde. En total, la Junta ha identificado 18 proyectos que no podrían atenderse con la propuesta actual, con una demanda conjunta de 2,1 GW, y solicita cuatro refuerzos estructurales, entre ellos la nueva subestación Puerto de Huelva 220 kV, la repotenciación de líneas clave y mejoras en el entorno industrial, el Condado y la zona occidental. Desde el Ejecutivo andaluz subrayan que Huelva es una provincia altamente industrializada y estratégica para la transición energética, por lo que no incluir estas inversiones comprometería el cumplimiento del PNIEC y el desarrollo del modelo energético andaluz basado en renovables.