Palos de la Frontera vive su romería en honor a la Virgen de los Milagros en el Pinar de La Rábida

Palos de la Frontera ha celebrado este pasado fin de semana una de sus jornadas más esperadas del año: la romería en honor a la Virgen de los Milagros, Patrona de la localidad, cuya devoción se remonta a siglos de historia y que sigue reuniendo a miles de palermos y devotos en el entorno privilegiado del Pinar de La Rábida.

La jornada de ayer comenzó con la solemne Misa de Campaña, oficiada por el vicario general de la Diócesis de Huelva, Emilio Rodríguez, a los pies del monasterio rabideño. Un acto cargado de emoción y religiosidad que marcó el inicio de un día de convivencia y fervor mariano. La Hermandad de la Virgen de los Milagros volvió a ser la encargada de organizar esta celebración, manteniendo viva una tradición que trasciende generaciones.

La romería, que cada año convierte al pinar en un espacio de encuentro familiar y festivo, contó con la presencia de la delegada territorial de la Junta de Andalucía, Lucía Núñez, la alcaldesa de Palos, Milagros Romero Artero, y el hermano mayor de la hermandad, Manuel Santos, quienes acompañaron al pueblo en esta manifestación de fe.

Tras la misa, la Virgen de los Milagros, coronada por San Juan Pablo II en 1993, volvió a recorrer en procesión los caminos del pinar entre vivas, palmas y plegarias de sus devotos, que la acompañaron con cánticos y promesas en una de las expresiones religiosas más sentidas de la provincia.

La romería de la Virgen de los Milagros vuelve a confirmar, un año más, el vínculo inseparable entre Palos de la Frontera y su Patrona, símbolo de fe, unidad y tradición para toda Huelva.