Palos de la Frontera retoma la organización de los actos del centenario del vuelo del Plus Ultra

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha retomado este lunes los trabajos para la organización de los actos conmemorativos del centenario del vuelo del Plus Ultra, con la celebración de la primera reunión de coordinación presidida por la alcaldesa del municipio.

Este encuentro marca el reinicio de la planificación tras el aplazamiento decidido en su momento como gesto de respeto y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz. En esta primera toma de contacto se han abordado las líneas generales para reactivar la efeméride, avanzando en la reorganización del calendario de actividades y en la coordinación institucional necesaria para garantizar el correcto desarrollo de la conmemoración.

Desde el Consistorio se ha señalado que en los próximos días se darán a conocer las nuevas fechas y los detalles concretos de los actos que integrarán esta celebración histórica, con la que Palos de la Frontera volverá a poner en valor uno de los hitos más relevantes de su legado aeronáutico y su proyección internacional.