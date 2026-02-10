Hinojos mantiene los trabajos para restablecer el suministro de agua tras una nueva avería

El Ayuntamiento de Hinojos ha informado de la evolución de los trabajos para restablecer el suministro de agua potable en el municipio, afectado desde hace varios días por una avería en la red de abastecimiento.

Según ha explicado el Consistorio, en la jornada de ayer se localizó una nueva incidencia que impedía la llegada del agua al depósito municipal y que, en una primera valoración realizada por la empresa concesionaria Aqualia, podía solucionarse en pocas horas. Sin embargo, las intensas precipitaciones registradas han provocado una mayor inestabilidad del terreno en la zona afectada, lo que impidió avanzar en los trabajos durante la tarde.

Desde primera hora de este martes, los técnicos de Aqualia han retomado las labores para superar este imprevisto, que actualmente constituye el único obstáculo para poder resolver la avería y normalizar el suministro de agua potable en Hinojos.

El Ayuntamiento ha agradecido públicamente la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante estos días de dificultad y ha señalado que, si las condiciones lo permiten, el incidente podría quedar resuelto a lo largo del día de hoy, pese a las circunstancias meteorológicas adversas en las que se están desarrollando los trabajos.

Desde el Consistorio se ha asegurado que se continuará informando puntualmente a la población de cualquier novedad relacionada con la evolución de la reparación y el restablecimiento definitivo del servicio.