La Cooperativa del Campo San Bartolomé, de Beas, logra el Primer Premio al Mejor AOVE de Gran Producción de la Diputación

La Cooperativa del Campo San Bartolomé, de Beas, ha sido reconocida con el Primer Premio en la categoría de Gran Producción del XII Premio ‘Diputación de Huelva’ al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, correspondiente a la cosecha 2025/2026, consolidándose como uno de los grandes referentes del sector oleícola provincial.

El galardón se entregó en un acto celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva, una convocatoria ya consolidada que tiene como objetivo reconocer y promover la excelencia del aceite de oliva virgen extra producido en la provincia. La Cooperativa del Campo San Bartolomé destacó entre un total de cinco almazaras participantes, que presentaron 17 muestras sometidas a un exigente proceso de análisis y cata por un jurado especializado.

El aceite premiado ha sido valorado por su calidad organoléptica, equilibrio y personalidad, reflejo del trabajo desarrollado tanto en el campo como en la almazara. Este reconocimiento pone en valor el esfuerzo continuado de la cooperativa por apostar por la calidad, la innovación y el respeto a la tradición olivarera, elementos que han permitido situar su producto entre los mejores aceites de oliva virgen extra de Huelva.

Además del Primer Premio en Gran Producción, la Cooperativa del Campo San Bartolomé ha logrado también los galardones extraordinarios a Mejor Picual y Mejor Arbequino, reforzando su protagonismo en esta edición y evidenciando la versatilidad y excelencia de sus aceites en distintas variedades.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, destacó durante el acto que estos premios reconocen “el esfuerzo diario, el conocimiento y la apuesta decidida por la calidad” de las almazaras onubenses, subrayando que el aceite de oliva virgen extra es un producto estratégico para la provincia, tanto desde el punto de vista económico como cultural y territorial.

Con este reconocimiento, la Cooperativa del Campo San Bartolomé refuerza su posición como referente del sector oleícola onubense, contribuyendo a proyectar la marca Huelva dentro y fuera de Andalucía y a consolidar el prestigio de los aceites de oliva virgen extra producidos en la provincia.