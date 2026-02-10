El Ayuntamiento de Punta Umbría pone en marcha el plan de asfaltados en el municipio y El Portil

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha dado el pistoletazo de salida a un ambicioso plan de asfaltados que se desarrollará tanto en el municipio como en El Portil, una actuación considerada prioritaria tras los importantes daños provocados por las últimas borrascas en la red viaria urbana.

El Consistorio y la empresa adjudicataria ya coordinan el inicio de los trabajos, que comenzarán la próxima semana en la avenida Ciudad de Huelva, donde se llevará a cabo el fresado del firme, la posterior señalización y el asfaltado completo de la vía. Otras actuaciones previstas, como las de la avenida de Almería y el acceso Norte, se ejecutarán una vez finalicen las fiestas de Carnaval para garantizar el normal desarrollo de la cabalgata.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha subrayado que este plan “es ahora más necesario que nunca para garantizar la seguridad de peatones y conductores, además de mejorar la imagen y la funcionalidad de nuestras calles”. El regidor ha destacado que las lluvias intensas han acelerado el deterioro del asfalto, haciendo imprescindible una intervención de gran alcance.

El plan cuenta con una inversión municipal de 948.746 euros, lo que lo convierte en el programa de renovación de asfalto más ambicioso de los últimos 18 años en Punta Umbría. La actuación se enmarca dentro del Plan Recupera Punta Umbría, una estrategia global orientada a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras públicas del municipio.

Hernández Cansino ha insistido en que la intervención “responde a una necesidad real del municipio y refuerza nuestro compromiso con la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, destacando que unas calles en buen estado no solo mejoran la movilidad, sino que también contribuyen a una imagen más cuidada y atractiva del entorno urbano.

A esta actuación se suma, además, la inversión de la Diputación Provincial de Huelva, que ha licitado nuevas obras de asfaltado en varias zonas del municipio por un importe superior a los 307.000 euros, reforzando así el alcance del plan y permitiendo intervenir en más puntos del término municipal.

Con este conjunto de actuaciones, Punta Umbría y El Portil avanzan hacia calles más seguras, accesibles y funcionales, afrontando la reparación de los daños causados por los temporales y sentando las bases para un mantenimiento más eficaz de la red viaria en los próximos años.