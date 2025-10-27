Palos de la Frontera refuerza su compromiso social con nuevas ayudas para familias y mayores

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera continúa apostando por el bienestar y el desarrollo de sus vecinos a través de un amplio programa de ayudas sociales destinado a cubrir las necesidades de todas las generaciones. La alcaldesa, Milagros Romero, presidió en la Casa Consistorial la entrega de diversas prestaciones económicas que buscan potenciar el crecimiento personal, social, laboral y educativo de los palermos.

Durante el acto, trece familias recibieron su “Cheque bebé”, una ayuda municipal para afrontar los gastos derivados del nacimiento o adopción de un hijo. Las cuantías, de 1.200 euros en general y 1.500 euros en el caso de familias numerosas, deberán destinarse íntegramente a compras en los comercios locales, favoreciendo así la economía del municipio.

Como complemento a esta iniciativa, la Concejalía de Medio Ambiente hizo entrega de un árbol a cada recién nacido dentro del programa “Un nacimiento, un árbol”, un gesto simbólico que representa vida, desarrollo y futuro para Palos de la Frontera.

Asimismo, se otorgaron cinco “cheques bañera”, ayudas de 1.150 euros dirigidas a la supresión de barreras arquitectónicas en los hogares de mayores o personas con discapacidad. Esta medida permite adaptar los baños para hacerlos más accesibles y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que estas subvenciones forman parte de una estrategia social más amplia que busca fomentar la igualdad de oportunidades y apoyar tanto a las nuevas generaciones como a los mayores, consolidando a Palos de la Frontera como un municipio comprometido con el bienestar y el progreso de todos sus vecinos.