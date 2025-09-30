Palos de la Frontera refuerza las ayudas a jóvenes para facilitar el acceso a la vivienda

Consciente de las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a su primera vivienda, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha reforzado su programa de ayudas sociales directas para este colectivo.

En esta ocasión, dos jóvenes palermos recibieron de manos de la alcaldesa, Milagros Romero, el denominado “Cheque Vivienda”, una ayuda a fondo perdido de 10.000 euros que cubre gastos como la entrada necesaria para solicitar una hipoteca o los primeros arreglos del nuevo inmueble.

Cheques vivienda en Palos de la Frontera

El paquete de ayudas se completa con una bonificación mensual de 105 euros en el recibo del préstamo hipotecario y un descuento del 50% en las tasas de enganche de agua. Además, se ha incrementado en 6.000 euros mediante dos pósitos municipales, préstamos a devolver en varios años, sin intereses y con condiciones flexibles.

Con estas medidas, el consistorio busca facilitar la independencia de los jóvenes y la construcción de sus propios hogares en Palos de la Frontera, aliviando los principales obstáculos económicos de esta etapa de sus vidas.