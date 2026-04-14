Palos de la Frontera refuerza las ayudas a jóvenes para facilitar el acceso a su primera vivienda

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha reforzado su apuesta por la juventud con una nueva entrega de ayudas destinadas a facilitar el acceso a la primera vivienda, uno de los principales retos a los que se enfrentan los jóvenes ante el encarecimiento del mercado inmobiliario.

En la mañana del lunes, el consistorio ha hecho entrega de cinco cheques vivienda por valor de 10.000 euros cada uno a jóvenes que ya han adquirido su vivienda en el municipio. A estas ayudas se suman cuatro pósitos municipales de 6.000 euros, concedidos en forma de préstamos sin intereses.

En total, la cuantía global asciende a 50.000 euros en subvenciones directas a fondo perdido, además de 24.000 euros adicionales en préstamos, lo que supone un importante respaldo económico para los beneficiarios en un momento clave como es el inicio de un proyecto de vida independiente.

Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de iniciativas buscan no solo facilitar la emancipación juvenil, sino también fijar población en el municipio, ofreciendo oportunidades reales a quienes deciden construir su futuro en Palos de la Frontera.

Con estas medidas, el consistorio reafirma su compromiso con los jóvenes, acercando el acceso a la vivienda y contribuyendo a hacer realidad el objetivo de contar con un hogar propio pese a las dificultades económicas actuales.