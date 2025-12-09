Palos de la Frontera refuerza su apoyo a los jóvenes con nuevas becas y ayudas educativas

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha vuelto a mostrar su compromiso con la educación de los jóvenes del municipio mediante un amplio paquete de ayudas sociales destinadas a estudiantes de grados, másteres y otros programas de formación. Coincidiendo con el final del primer cuatrimestre del curso académico 2025/2026, el consistorio ha hecho entrega de las conocidas “Becas Matrícula”, una iniciativa que busca que la única preocupación de los estudiantes sea afrontar con éxito los inminentes exámenes.

El acto tuvo lugar en el salón de plenos municipal y estuvo presidido por la alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por la concejal de Nuevas Tecnologías y Ayudas a Estudiantes, Mª del Carmen García. Ambas pusieron en valor la dedicación de la juventud palerma a su formación, destacando que esa implicación es compartida y respaldada por el Ayuntamiento.

En total se concedieron 21 becas matrícula, que cubren el 75% del coste de los créditos en primera matrícula y el 50% de los créditos en segunda matrícula para estudios oficiales en universidades públicas. Estas ayudas suponen un impulso económico relevante para quienes continúan su formación en enseñanzas superiores.

El programa municipal se completa con otras líneas de apoyo, como ayudas Erasmus, becas para estudiar en el extranjero y para la Escuela Oficial de Idiomas, conformando un conjunto de prestaciones destinadas a facilitar el acceso a una educación de calidad. “La única preocupación que deben tener nuestros estudiantes son sus estudios. De lo demás, estamos nosotros para ayudarles”, recordó la alcaldesa.

Además, durante el acto también se entregó el denominado “Cheque Carnet”, valorado en 300 euros, que contribuye a sufragar la obtención del permiso de conducción de tipo B, requisito importante para la movilidad, la formación y las oportunidades laborales.

El Ayuntamiento subraya que estas iniciativas forman parte de una estrategia social más amplia, dirigida a favorecer la autonomía personal, la inserción laboral y la igualdad de oportunidades entre las nuevas generaciones, consolidando su apuesta por un futuro más próspero para todos los vecinos de Palos de la Frontera.