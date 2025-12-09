Herida una mujer en Ayamonte tras ser apuñalada por su pareja, que fue detenido tras intentar suicidarse

Durante esta tarde en Ayamonte, una mujer fue agredida con un arma blanca presuntamente por su pareja sentimental dentro de una vivienda. Los servicios sanitarios la atendieron de inmediato y fue trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada aunque, según fuentes oficiales, su vida no corre peligro.

Tras conocer los hechos, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda para localizar al supuesto autor. La operación culminó poco después, cuando los agentes encontraron al hombre tras haberse arrojado al vacío desde un tejado en un intento de quitarse la vida. Fue asistido y trasladado igualmente al hospital, donde permanece detenido y custodiado por las fuerzas de seguridad mientras se recupera de las lesiones sufridas.

El detenido cuenta con antecedentes por violencia de género: en 2021 ya fue arrestado por agredir a la misma víctima, motivo por el que entonces se dictaron medidas de protección. En la actualidad no existía ninguna orden en vigor y ambos habían retomado la convivencia.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo las circunstancias de este nuevo episodio de violencia machista.