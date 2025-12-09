La Diputación de Huelva refuerza su apoyo a Resurgir para garantizar productos básicos a familias vulnerables

La Diputación de Huelva y la Asociación Resurgir han firmado un convenio de colaboración destinado a garantizar el acceso a productos básicos de alimentación, higiene y del hogar a personas y familias en situación de vulnerabilidad en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. La institución provincial aporta 150.000 euros para financiar la atención a través del economato social de Resurgir, con derivaciones gestionadas por los Servicios Sociales Comunitarios, que identifican y acompañan a cada familia.

El presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado por la diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz, destacó la importancia de la asociación en los pequeños municipios, donde muchas veces no existen otros dispositivos capaces de ofrecer respuesta inmediata. Toscano subrayó que el convenio busca garantizar que “nadie enfrente situaciones de necesidad sin un apoyo claro y cercano” y reafirmó la apuesta de la Diputación por priorizar la política social en su presupuesto para 2026.

Por su parte, Antonio Gómez, presidente de Resurgir, agradeció el compromiso de los voluntarios y destacó que la asociación atiende actualmente a unas 700 familias al mes, aproximadamente 3.000 personas, y que gracias al convenio con la Diputación se han podido apoyar a unas 200 familias al mes en los municipios más pequeños de la provincia.

El acuerdo refuerza la colaboración entre la Diputación y Resurgir y garantiza la continuidad de un servicio fundamental para muchas familias onubenses, asegurando la protección social y la igualdad de oportunidades en todos los rincones de la provincia.