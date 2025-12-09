La Asociación Abriendo Puertas lanza la campaña #Compromiso365 para construir una residencia para personas con discapacidad en Moguer

La Asociación Abriendo Puertas de Moguer ha puesto en marcha la campaña de sensibilización y recaudación de fondos #Compromiso365: Un hogar para siempre, destinada a hacer realidad la construcción de una residencia para personas con discapacidad en la localidad. El proyecto, que ya cuenta con el terreno cedido, pretende ofrecer un recurso vital no solo a Moguer, sino también a otras localidades cercanas.

El objetivo económico inicial de la campaña es recaudar 40.000 euros, cantidad necesaria para encargar la redacción del proyecto de la residencia. La asociación ha facilitado los detalles para realizar donaciones mediante transferencia bancaria, indicando en el concepto “DONACIÓN PROYECTO RESIDENCIA”. Todas las aportaciones recibirán certificado oficial de donación, permitiendo a los contribuyentes beneficiarse de deducciones fiscales al ser la entidad de utilidad pública.

Desde la asociación destacan que cada donación, por pequeña que sea, “cuenta y suma” para lograr un hogar lleno de vida, cariño y seguridad para quienes más lo necesitan. La campaña ya ha tenido un gran impacto gracias a la difusión del primer vídeo, y la entidad anima a la ciudadanía a donar, compartir y formar parte de este cambio social.

Con esta iniciativa, Abriendo Puertas reafirma su compromiso con la inclusión, la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad, haciendo posible que el sueño de un “hogar para siempre” se acerque cada día más a la realidad.