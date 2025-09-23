Palos de la Frontera refuerza su apoyo a estudiantes con becas Erasmus y de idiomas

Con el comienzo del curso académico 2025/2026, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha puesto en marcha sus programas de apoyo a estudiantes, orientados a facilitar tanto el inicio de estudios universitarios como la formación en idiomas. La alcaldesa, Milagros Romero, hizo entrega de las Becas Erasmus y de la Beca Idiomas a los beneficiarios, incluyendo a una estudiante en movilidad internacional y al familiar de otra inscrita en la Escuela Oficial de Idiomas.

Las Becas Erasmus consisten en un extra mensual adelantado por el Ayuntamiento, que se suma a las ayudas recibidas de otras administraciones, ofreciendo a los jóvenes la liquidez necesaria para afrontar los gastos iniciales de su estancia académica. Por su parte, la Beca Idiomas, impulsada por la Concejalía de Educación, cubre el 75% de la matrícula en la Escuela Oficial de Idiomas para estudiantes que cursen el nivel B1 en cualquier lengua, fomentando así la adquisición de competencias lingüísticas.

Estas ayudas, junto a la Beca Matrícula y el Kit Tecnológico, llevan décadas implantadas en Palos de la Frontera, consolidándose como un respaldo seguro para estudiantes de la localidad, Mazagón y La Rábida. Una muestra más del compromiso del consistorio con la educación y el futuro académico de sus jóvenes.