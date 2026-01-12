Palos de la Frontera se prepara para la visita del Rey Felipe VI por el centenario del Vuelo del Plus Ultra

El municipio de Palos de la Frontera se encuentra inmerso en los preparativos para una visita de especial relevancia histórica e institucional. En menos de diez días, Felipe VI acudirá a la localidad para presidir los actos conmemorativos del centenario del histórico Vuelo del Plus Ultra, la hazaña aérea que en 1926 unió España y Argentina y proyectó a la aviación española a nivel internacional.

Desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera se trabaja de manera coordinada con la Casa Real y el Ejército del Aire en la organización de un programa que se viene diseñando desde hace años y que se intensifica en estas semanas previas a la conmemoración. La efeméride contará con un amplio calendario de actividades a lo largo de todo el año, dada la importancia histórica y cultural del acontecimiento.

La visita tendrá además un carácter especialmente simbólico, ya que será la primera vez que el Rey Felipe VI acuda a la provincia de Huelva como monarca. El centenario del Vuelo del Plus Ultra conecta directamente con el legado descubridor de Palos de la Frontera y con la tradición hispanoamericana que ha marcado la historia de la localidad.

Cabe recordar que en enero de 2001, entonces como Príncipe de Asturias, el actual monarca ya visitó Palos para participar en los actos del 75 aniversario del Vuelo del Plus Ultra, una jornada que permanece muy presente en la memoria colectiva del municipio.

El próximo 22 de enero, Palos de la Frontera volverá a situarse en el centro de la historia con una conmemoración que refuerza su papel como enclave clave en las grandes gestas que han unido continentes y culturas.