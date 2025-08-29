Palos de la Frontera se prepara para la Romería de la Virgen de los Milagros

Quedan apenas unas horas para que la Virgen de los Milagros, patrona de Palos de la Frontera, inicie su camino de regreso al Monasterio de La Rábida en el arranque de la tradicional Romería. La cita, que comienza esta tarde de viernes 29 de agosto, pondrá el broche de oro a varias semanas de cultos y celebraciones en el municipio.

El pinar rabideño volverá a convertirse en punto de encuentro para cientos de vecinos y devotos, que vivirán un fin de semana marcado por la fe, la convivencia y la alegría. Este año, además, la hermandad y el pueblo celebran efemérides especiales como el 25 aniversario de la talla de San Jorge Mártir y el Año Jubilar, todo ello en un contexto previo a la ansiada Magna de Huelva.

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha activado el Plan Romero 2025, un dispositivo que refuerza servicios como agua, electricidad, limpieza, jardinería y seguridad, además de la instalación de focos, bocas contra incendios y megafonía. El operativo de seguridad estará integrado por Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y vigilantes municipales.

Decenas de familias y grupos de amigos ultiman ya sus ranchos, que en las próximas horas se llenarán de color, cante y promesas a la Virgen. Entre los actos programados destacan el Santo Rosario, la Misa de Campaña y la Procesión por el pinar, en un fin de semana que Palos de la Frontera vivirá con devoción y entusiasmo en honor a su patrona.