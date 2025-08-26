Palos de la Frontera prepara a fondo el inicio del curso escolar 2025/2026

Los centros infantiles y escolares de Palos de la Frontera ultiman los preparativos de cara al inicio del curso escolar 2025/2026, que comenzará el miércoles 3 de septiembre para las escuelas infantiles municipales y el 10 de septiembre para los centros de educación infantil y primaria.

Durante todo el verano, el Ayuntamiento ha ejecutado diversas obras de mantenimiento, acondicionamiento y puesta a punto de los edificios e instalaciones de todos los centros educativos de la localidad, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes las mejores condiciones de aprendizaje.

La alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por el concejal de Obras, Ricardo Bogado, supervisó las actuaciones, reuniéndose con los operarios de los servicios municipales de electricidad, carpintería, fontanería, limpieza y mantenimiento para dar las últimas directrices antes del inicio de las clases.

Entre los trabajos más destacados, en el centro educativo San Jorge se han reformado las aulas de infantil con un nuevo suelo vinílico, puertas adaptadas a la legislación vigente, baños a medida de los más pequeños y una mano de pintura que renueva tanto el interior como los patios de primaria. Por su parte, en el colegio Hermanos Pinzón se han sustituido las puertas de acceso deterioradas por unas nuevas de PVC, más seguras y modernas.

Además, todos los centros han recibido revisiones de persianas, ventanas y otras instalaciones, junto con una profunda campaña de limpieza aula por aula, para garantizar que los alumnos comiencen el curso en un entorno seguro, cómodo y plenamente adaptado a sus necesidades.