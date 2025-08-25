Palos de la Frontera invierte más de 55.000 euros en becas y ayudas para sus estudiantes

La educación vuelve a situarse en el centro de las políticas sociales de Palos de la Frontera. El Ayuntamiento ha entregado un nuevo paquete de becas y ayudas destinadas a apoyar la formación de los jóvenes del municipio, con una inversión global que supera los 55.000 euros.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos, estuvo presidido por la alcaldesa Milagros Romero y la concejala de Nuevas Tecnologías, María del Carmen García, quienes subrayaron la importancia de estas iniciativas para garantizar que ningún estudiante de Palos vea limitada su carrera académica por falta de recursos económicos.

En esta convocatoria se han concedido 13 becas Erasmus para jóvenes que cursan parte de sus estudios en el extranjero, 20 cheques matrícula que cubren hasta el 75% de los gastos académicos, y un dispositivo iPad dentro del programa municipal de apoyo tecnológico.

Romero destacó que “estas ayudas son una inversión directa en la juventud palerma y en el futuro del municipio”, insistiendo en que la educación es “la mejor herramienta para lograr la igualdad de oportunidades y el desarrollo social”.

Con estas medidas, el Ayuntamiento refuerza una línea de trabajo que en los últimos años ha consolidado a Palos de la Frontera como referente en el respaldo institucional a sus estudiantes, apostando por el talento joven y por un modelo de formación abierto y competitivo.