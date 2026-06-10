Palos de la Frontera inicia las obras del Auditorio Gonzalo Guerrero con una inversión de 5,9 millones

Palos de la Frontera ha dado un nuevo paso en su apuesta por la cultura y el desarrollo urbano con el inicio de las obras del futuro Auditorio Gonzalo Guerrero, un proyecto que supondrá una inversión de 5,9 millones de euros y que está llamado a convertirse en uno de los principales referentes culturales del municipio.

El acto simbólico de colocación de la primera piedra ha marcado el arranque oficial de una actuación impulsada por el Ayuntamiento, que contará con un plazo de ejecución estimado de 18 meses. La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, participó en el inicio de los trabajos junto al arquitecto municipal y representantes de las empresas encargadas del diseño y la construcción.

El nuevo equipamiento se levantará sobre una parcela de 3.600 metros cuadrados situada en la urbanización Nuevo Centro, una zona en expansión donde también está prevista la construcción de 60 viviendas de protección oficial. Ambas actuaciones forman parte de la estrategia municipal para impulsar el crecimiento urbanístico y mejorar los servicios destinados a la ciudadanía.

El Auditorio Gonzalo Guerrero dispondrá de una superficie construida de más de 4.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Entre sus principales espacios destacará un auditorio con capacidad para 524 espectadores, una sala de congresos con 150 plazas adicionales, salas de ensayo, camerinos, vestuarios, zonas expositivas y un amplio atrio concebido como punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El diseño arquitectónico combina influencias de la arquitectura maya y andaluza reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea, con el objetivo de crear un edificio singular que se integre en el entorno urbano y se convierta en una nueva imagen de referencia para el municipio.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será su apuesta por la sostenibilidad. El edificio contará con calificación energética A e incorporará sistemas capaces de generar hasta el 70% de la energía que consume, además de soluciones avanzadas de aislamiento acústico y eficiencia constructiva.

Más allá de su dimensión arquitectónica, el futuro auditorio rendirá homenaje a la figura histórica de Gonzalo Guerrero, considerado por muchos historiadores como el padre del mestizaje. Una vez finalizado, permitirá desarrollar una programación estable de teatro, música, danza, congresos, exposiciones y actos institucionales, ampliando de forma significativa la oferta cultural de Palos de la Frontera.