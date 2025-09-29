Palos de la Frontera inaugura una sala de realidad virtual para descubrir su puerto histórico

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha presentado una innovadora sala de realidad virtual diseñada para acercar a los visitantes a la historia de su puerto histórico. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Turismo, busca ofrecer una experiencia única y atractiva tanto para turistas como para vecinos de la localidad.

La sala cuenta con 16 gafas de realidad virtual que permiten visualizar escenas en tres dimensiones, ofreciendo una experiencia inmersiva accesible para todos los públicos. Los usuarios pueden recorrer digitalmente el puerto histórico, interactuar con su patrimonio y comprender de manera visual y didáctica los acontecimientos que marcaron la historia de Palos de la Frontera.

Se trata de un proyecto más amplio orientado a la digitalización y valorización del patrimonio histórico del municipio. La tecnología utilizada convierte la sala en una herramienta educativa idónea para grupos escolares, visitas guiadas y eventos institucionales, fomentando el conocimiento y la difusión de la riqueza cultural local.

La inauguración de la sala de realidad virtual refuerza la estrategia del Ayuntamiento para consolidar Palos de la Frontera como un destino turístico de referencia. La concejalía de Turismo destaca que la innovación y la tecnología son claves para ofrecer experiencias atractivas y memorables, y esta instalación representa un ejemplo concreto de cómo la realidad virtual puede dar vida a la historia y acercar el patrimonio cultural a toda la comunidad.