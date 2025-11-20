Palos de la Frontera impulsa la formación en hidrógeno verde con una visita institucional a los cursos del proyecto H2VerdeHuelva

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, junto a representantes del Ayuntamiento y miembros de la empresa Moeve, ha visitado los cursos de formación en hidrógeno verde del proyecto H2VerdeHuelva, donde se preparan jóvenes desempleados del municipio para afrontar profesiones clave en la transición energética.

Estas acciones formativas, con una duración de diez meses, permiten a los alumnos especializarse en perfiles profesionales de alta demanda dentro del emergente sector del hidrógeno verde, uno de los pilares del futuro industrial de la comarca. Durante la visita, la delegación municipal pudo conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en las instalaciones, conversar con el equipo docente y evaluar el avance de los estudiantes.

El proyecto forma parte del programa EmpleaVerde+ de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Su objetivo es impulsar la empleabilidad juvenil en ámbitos industriales sostenibles, anticipándose a la creciente necesidad de personal cualificado en la industria onubense.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera reafirma su apuesta por la capacitación y la inserción laboral de los jóvenes, preparándolos para las oportunidades que traerá consigo el desarrollo del hidrógeno verde en la provincia.