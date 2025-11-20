La excelencia y el compromiso de Huelva premiados con las Medallas de Oro 2025

La provincia de Huelva ha vivido hoy una jornada marcada por el orgullo y el reconocimiento colectivo durante el acto de entrega de las Medallas de Oro 2025, celebrado en Lepe y conducido por el periodista de Canal Sur Norberto Javier. Una ceremonia emotiva en la que la Diputación ha rendido homenaje a personas e instituciones cuya labor ha dejado una huella profunda en la cultura, el deporte, el patrimonio y el tejido social onubense.

Entre los galardonados brillan figuras como Antonio Rodríguez Cruz, “Antonio de Huelva”, maestro tamborilero y referente en la defensa del patrimonio musical tradicional; y Antonio Oliveira, “Antonio Mosquitos”, cuyo trabajo pionero en el control de plagas cambió para siempre la salud pública del litoral. También han recibido la máxima distinción el fotoperiodista Manuel Guerrero Muguruza, Mugu, cuyo objetivo ha capturado la historia reciente de la provincia, y la artista Pilar Barroso, una de las grandes voces del arte contemporáneo onubense. En el plano deportivo, la marchadora olímpica Laura García-Caro ha sido homenajeada por su trayectoria y por convertirse en inspiración para nuevas generaciones.

García-Caro expresó emocionada: “Que este reconocimiento se celebre en Lepe, cerca de mi casa y de mi gente, me hace muy feliz. Es una oportunidad para reflexionar sobre todo el esfuerzo de estos años y para que los niños y niñas que empiezan en el deporte encuentren ilusión en su camino”.

El acto también ha distinguido a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva por su labor esencial en seguridad, protección del entorno y atención ciudadana. Su representante destacó: “Recibir un galardón de la gente a la que protegemos es un motivo de enorme orgullo. Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando por quienes forman parte de nuestro día a día”.

Asimismo, se ha reconocido la Procesión Jubilar Magna Mariana, celebrada en septiembre, por su impacto patrimonial, cultural y social en toda la provincia.

El presidente de la Diputación, David Toscano, subrayó el espíritu de estos reconocimientos: “Hoy es un día para felicitar a nuestra gente. Huelva tiene mucho talento, y ellos son quienes hacen grande esta tierra. Huelva es humilde, pero es grande, y estos galardonados representan todo lo que somos capaces de lograr”.