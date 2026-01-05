La mediación penal evita más de 220 juicios en Huelva en apenas dos años

El Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA) ha permitido evitar en la provincia de Huelva un total de 224 juicios desde su puesta en marcha en 2024, gracias a los acuerdos alcanzados entre las partes en conflicto a través de este sistema alternativo y gratuito de resolución de controversias.

Este dato sitúa a Huelva como una de las provincias donde la mediación penal está teniendo un impacto significativo dentro del balance andaluz, que suma 3.231 juicios evitados en conjunto. El SEMPA, impulsado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, comenzó a funcionar en mayo de 2024 en Huelva y en otras cuatro provincias, y se extendió al resto de Andalucía ese mismo año.

Durante su segundo año de funcionamiento, el servicio se ha consolidado y ha multiplicado por seis el número de acuerdos alcanzados. En total, los juzgados penales andaluces han derivado a mediación 7.253 asuntos, principalmente relacionados con delitos leves como amenazas y lesiones. En el caso de Huelva, los acuerdos logrados han permitido dar una respuesta más rápida y consensuada a conflictos que, de otro modo, se habrían prolongado durante meses o incluso años en los tribunales.

A 31 de diciembre, el SEMPA había cerrado 6.443 expedientes en toda Andalucía. Tras las sesiones informativas realizadas por los profesionales del servicio, más de la mitad de las partes implicadas aceptaron iniciar un proceso de mediación, con un índice de éxito cercano al 90%. Además, los acuerdos se alcanzaron en un plazo medio inferior a un mes, frente a la demora habitual de los procedimientos judiciales.

Estos resultados refuerzan la apuesta de Andalucía —y de Huelva en particular— por una Justicia más ágil, cercana y orientada al diálogo, que no solo reduce la carga de trabajo de los juzgados, sino que también favorece soluciones más satisfactorias para las personas implicadas.

De cara a 2026, esta línea de trabajo se verá reforzada con la incorporación del nuevo Servicio de Mediación Civil y Mercantil, ampliando así el abanico de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos en la provincia y en el conjunto de la comunidad autónoma.