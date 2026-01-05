Cientos de jóvenes llenan la Feria de Videojuegos de Palos de la Frontera

La Feria de Videojuegos celebrada en la Carpa de la Juventud de Palos de la Frontera ha vuelto a confirmar su enorme tirón entre la población joven del municipio. Durante los días 2, 3 y 4 de enero, centenares de jóvenes participaron en esta cita organizada por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento, enmarcada en la programación navideña diseñada para despedir 2025 y dar la bienvenida al nuevo año.

Durante las tres jornadas, la carpa registró una intensa actividad con campeonatos continuos en distintos videojuegos, donde los participantes demostraron sus habilidades en reflejos, atención y coordinación visual. Las pantallas no dejaron de encenderse y apagarse al ritmo de partidas muy disputadas, generando un ambiente de convivencia, ocio saludable y diversión compartida.

El primer teniente de alcaldesa, Carmelo Romero, acompañado por los concejales Mari Carmen García, José Manuel Pérez y José Luis Bonilla, visitó la Feria para comprobar de primera mano la excelente acogida del evento. Durante su recorrido, pudieron conversar con los participantes y disfrutar del ambiente, llegando incluso a sumarse a alguna partida.

La Feria de Videojuegos concluyó con la entrega de premios a los ganadores de los distintos campeonatos, poniendo el broche final a tres días de intensa participación. Una actividad gratuita que se consolida como una de las propuestas más esperadas de la Navidad en Palos de la Frontera y que refuerza el compromiso municipal con el ocio juvenil y las nuevas formas de entretenimiento.