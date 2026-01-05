Los empresarios de Almonte alertan del grave riesgo para Matalascañas y reclaman medidas urgentes

La Asociación de Empresarios de Almonte, integrada en la Federación Onubense de Empresarios y presidida por Pedro Roldán, ha lanzado una seria advertencia sobre la situación límite que atraviesa Matalascañas tras los últimos temporales, reclamando la intervención urgente de las administraciones públicas y la declaración de zona catastrófica ante la magnitud de los daños.

Según ha señalado el colectivo empresarial, los temporales han afectado de forma severa a unos 4,5 kilómetros de primera línea de playa, provocando la rotura de amplios tramos del paseo marítimo y poniendo en peligro directo a chalés, bloques de viviendas, hoteles, establecimientos turísticos y chiringuitos, algunos de ellos arrasados por el mar. La preocupación se incrementa por la amenaza real de que los daños alcancen a la depuradora, lo que podría tener consecuencias medioambientales y sanitarias irreversibles.

Desde la asociación recuerdan que la dinámica costera del Golfo de Cádiz es sobradamente conocida y cuenta con precedentes históricos, como la desaparición en el siglo XVI de la Torre Almenara de Torre la Higuera, actual símbolo de Matalascañas. Sin embargo, advierten de que este equilibrio natural se ha visto alterado gravemente por la acción humana, especialmente tras la construcción del espigón Juan Carlos I, que ha interrumpido el aporte natural de arena y ha generado un déficit crónico de sedimentos en el litoral de Doñana y Matalascañas.

A este problema estructural se suman factores como la subida del nivel del mar, el cambio climático y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, agravados, según denuncian, por la falta de actuaciones correctoras eficaces. Los empresarios alertan también de la rápida regresión de espacios de alto valor ambiental como las dunas fósiles del Asperillo y de la afección creciente a las dunas móviles entre Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda.

La Asociación de Empresarios de Almonte subraya que la costa onubense es una de las más estudiadas de España y reclama que las soluciones se basen en criterios técnicos y científicos. En este sentido, insisten en que no bastan aportes puntuales de arena, sino que es necesaria una actuación integral que permita recuperar, en la medida de lo posible, la dinámica natural del litoral mediante infraestructuras adecuadas determinadas por los expertos.

Aunque reconocen las deficiencias urbanísticas históricas de Matalascañas, los empresarios reclaman que se actúe con el mismo criterio que en otros puntos del litoral español y que no se condene a la zona a la inacción por su proximidad al Parque Nacional de Doñana. “Almonte ha renunciado a mucho en favor del desarrollo sostenible, pero no puede renunciar a todo”, concluyen, advirtiendo de que cada nuevo temporal agrava una situación que ya consideran límite y que pone en juego el futuro económico y social de la zona.