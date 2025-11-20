Lepe da la bienvenida a una Navidad llena de magia con más de 40 actividades y el estreno del parque DivertiLepe

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado su programación navideña 2025-2026, una de las más amplias y ambiciosas de los últimos años. El alcalde, Adolfo Verano, acompañado por el concejal de Festejos, José Manuel Cortés, ha invitado a vecinos y visitantes a “vivir la magia de la Navidad en Lepe”, destacando que la localidad “vuelve a consolidarse como referente navideño en la provincia y con proyección nacional”.

La Navidad en Lepe arrancará el viernes 28 de noviembre, a las 20:00 horas, con el encendido del alumbrado en la Plaza de España, que este año se adelanta nuevamente y llega con un diseño renovado, moderno y lleno de espacios selfie. La inauguración incluirá una proyección para el público infantil y la presentación oficial del Heraldo Real y la Estrella de la Ilusión, coincidiendo además con el Black Friday.

Navidad en Lepe 2025.

Entre las grandes novedades destaca DivertiLepe, el nuevo parque de atracciones que amplía el universo navideño de la ciudad. Ubicado en el parque de la Coronación, abrirá el 29 de noviembre con un desfile de Cascanueces y música de la Agrupación Cristo de la Misericordia. Contará por primera vez con una pista de hielo, además de atracciones infantiles, hinchables, juegos y casetas. Permanecerá en funcionamiento hasta el 6 de enero.

La programación incluye también el regreso del parque Estación Navidad, que abrirá el 12 de diciembre en el Parque de la Estación. Este espacio temático permitirá visitar a Papá Noel, disfrutar de la ambientación navideña, participar en actividades lúdicas y, como novedad, recorrer la nueva Aldea de los Cuentos, donde los niños podrán conocer a conocidos personajes de fantasía.

Otra de las propuestas más esperadas es el Tren de la Navidad, que ofrecerá un recorrido con tres paradas —calle Real, Estación Navidad y DivertiLepe— entre el 15 de diciembre y el 1 de enero, llenando de luz y música el municipio. A ello se suma un gran belén figurativo en la fachada del Ayuntamiento, el desfile de bienvenida a Papá Noel el 19 de diciembre, la llegada del Heraldo Real el 3 de enero y la tradicional Cabalgata de Reyes del día 5.

La programación se completa con espectaculares nevadas, proyecciones de videomapping en la espadaña del Templo Parroquial, más de una decena de zambombas, el multitudinario adelanto de las campanadas y el ya clásico reparto de las berries de la suerte.

Con esta oferta, Lepe se prepara para vivir una Navidad inolvidable, llena de ilusión, tradición y experiencias para todos los públicos.