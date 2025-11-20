Palos de la Frontera avanza hacia su integración en la Reserva de la Biosfera Doñana

Palos de la Frontera continúa dando pasos firmes para integrarse oficialmente en la Reserva de la Biosfera Doñana, un proceso que cuenta con el respaldo de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y al que ya se han unido también Moguer y Lucena del Puerto, completando así el ámbito socio-territorial de los 14 municipios vinculados al espacio natural.

La Casa de la Cultura “Vicente Aleixandre” acogió una charla informativa en la que la alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por técnicos de la Junta de Andalucía, detalló el estado actual de la tramitación, explicó los beneficios que conlleva esta incorporación y resolvió las dudas planteadas por los vecinos.

Durante el encuentro, se subrayó que este reconocimiento no implica la creación de nuevas normativas ni obligaciones administrativas adicionales para la ciudadanía o el Ayuntamiento. Tampoco supondrá costes económicos extra. Su finalidad es armonizar la conservación ambiental y cultural del territorio con el desarrollo económico y social, potenciando al mismo tiempo la identidad del municipio y su integración en proyectos estratégicos.

La inclusión en la Reserva de la Biosfera permitirá, además, acceder a programas específicos y líneas de financiación europeas orientadas a la sostenibilidad, la innovación, el turismo responsable y la protección del patrimonio natural.

Con este avance, Palos de la Frontera refuerza su compromiso con un modelo de crecimiento sostenible y con la preservación del entorno privilegiado que comparte con Doñana, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa.