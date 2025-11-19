Higuera de la Sierra celebra este domingo la III Feria de Antigüedades y Decoración, un encuentro ya consolidado en la comarca

Higuera de la Sierra se prepara para acoger el próximo domingo, 23 de noviembre, la tercera edición de su Feria de Antigüedades y Decoración, un encuentro que en apenas tres años se ha convertido en un referente para los amantes del coleccionismo y la decoración en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La muestra reunirá alrededor de medio centenar de expositores en la plaza de la Constitución (El Paseo) y en la calle Ordóñez Rincón, ofreciendo piezas de gran valor artístico y cultural desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. Entre los artículos más llamativos, los visitantes podrán encontrar alfombras persas, vasijas antiguas, sellos y objetos singulares procedentes de distintos puntos de Andalucía, así como de Portugal, reforzando el carácter internacional que va adquiriendo la feria.

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, destacó que el evento “forma parte ya del calendario cultural de la Sierra y de gran parte de la provincia”, subrayando el apoyo institucional a actividades que dinamizan la vida social y generan riqueza en los municipios.

Por su parte, el alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez, resaltó la repercusión económica que tendrá la feria para la hostelería y el turismo local, con tres barras instaladas en diferentes puntos y la implicación de los establecimientos del municipio.

El organizador del evento, Carlos Sobral, señaló que esta feria “nace desde el amor al arte, a la belleza y a la sensibilidad por la decoración”, adelantando que habrá expositores procedentes de provincias como Málaga y Córdoba, además de la oferta portuguesa.

La III Feria de Antigüedades y Decoración de Higuera de la Sierra se presenta así como una oportunidad única para descubrir piezas con historia y disfrutar de una jornada cultural que sigue creciendo en participación, prestigio y proyección.